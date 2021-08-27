В музей за счет государства: кто и как сможет получить «Пушкинскую карту»

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С 1 сентября в России стартует культурная программа «Пушкинская карта». С помощью нее молодые люди смогут покупать билеты в музеи, театры и концертные залы. В рамках программы молодежи выдадут специальную банковскую карту, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на эти карты будет направлять государство.

Впервые о планах по запуску проекта рассказал президент России Владимир Путин на ежегодной прямой линии 30 июня 2021 года.

«Это важно для молодых людей. Многие хотят приобщаться к нашему культурному наследию, но вынуждены на очень многом экономить. Надеюсь, что в этом смысле у них не будет такой необходимости — экономить. Они смогут это сделать в данном случае за счет государства», — отметил ранее глава государства.

К слову, с помощью «Пушкинской карты» молодежь сможет оплачивать билеты не только в региональные, но и в общероссийские учреждения культуры, в частности, Большой театр.

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