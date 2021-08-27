В музей за счет государства: кто и как сможет получить «Пушкинскую карту»

Что такое «Пушкинская карта»
С 1 сентября в России стартует культурная программа «Пушкинская карта». С помощью нее молодые люди смогут покупать билеты в музеи, театры и концертные залы. В рамках программы молодежи выдадут специальную банковскую карту, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на эти карты будет направлять государство.
Впервые о планах по запуску проекта рассказал президент России Владимир Путин на ежегодной прямой линии 30 июня 2021 года.
«Это важно для молодых людей. Многие хотят приобщаться к нашему культурному наследию, но вынуждены на очень многом экономить. Надеюсь, что в этом смысле у них не будет такой необходимости — экономить. Они смогут это сделать в данном случае за счет государства», — отметил ранее глава государства.
К слову, с помощью «Пушкинской карты» молодежь сможет оплачивать билеты не только в региональные, но и в общероссийские учреждения культуры, в частности, Большой театр.
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Кто сможет получить «Пушкинскую карту»
Получить «Пушкинскую карту» смогут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. По словам министра культуры Ольги Любимовой, бесплатный доступ к театрам и музеям получат около 13 миллионов школьников и студентов.
Сколько денег переведут на «Пушкинскую карту»
В 2021 году на каждую карту перечислят по 3000 рублей — этими средствами можно будет воспользоваться в период с сентября по декабрь. На первый этап программы правительство России выделило 3,9 миллиардов рублей.
Неиспользованные средства переносить на следующий год не будут. Пополнить баланс «Пушкинской карты» нельзя, однако при нехватке средств на ней можно будет доплатить за билет самостоятельно.
Банком-оператором программы «Пушкинская карта» стал «Почта Банк». Сама карта будет виртуальной, но в отделениях банка можно будет заказать ее пластиковую версию с уникальным дизайном. Покупать билеты по карте сможет только ее владелец. На одно мероприятие в определенную дату и время держатель «Пушкинской карты» сможет купить только один билет.
В следующем году сумму на «Пушкинских картах» планируют увеличить. Предположительно, на карты будут зачислять по 5000 рублей.
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Как получить карту
Чтобы получить «Пушкинскую карту», необходимо подать соответствующую заявку. Сделать это можно будет с 1 сентября в личном кабинете на портале госуслуг.
Куда можно будет купить билеты по «Пушкинской карте»
Сейчас в программе участвуют более 800 федеральных, региональных и частных учреждений культуры. Среди них филармонии, театры, музеи и концертные залы.
По словам начальника управления развития инфраструктуры и аналитической работы министерства культуры региона Олега Дядькова, в Московской области к программе уже присоединились 47 музеев и театров.
После запуска проекта число учреждений культуры, в которые можно приобрести билет по «Пушкинской карте», будет увеличиваться. Список музеев и театров, а также афиша мероприятий, на которые можно купить билет по «Пушкинской карте», будут доступны на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура».
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