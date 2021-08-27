РИАМО - 27 авг. Глубина станции «Марьина Роща» на Большой кольцевой линии метро составит 70 метров, на ней установят самые длинные эскалаторы в Москве (130 метров), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что это станция - одна из самых сложных на Большом кольце.

«Пока первенство (по длине эскалаторов - ред.) держит «Парк Победы» - там почти 127 (метров - ред.). Только представьте, сколько сил надо строителям, чтобы не просто спуститься на такую глубину, но и строить там тоннели и станцию», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

«Марьина Роща» войдет в состав крупного транспортного узла с пересадками на «салатовую» линию и МЦД-2. Все работы планируют закончить в следующем году.

БКЛ – масштабный и знаковый проект для московской подземки. Ее протяженность составит 70 км. БКЛ включит 31 станцию, 12 уже доступны для пассажиров.