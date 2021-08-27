РИАМО - 27 авг. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Кашира объявлен аукцион в электронной форме по аренде на 10 лет помещения со льготными условиями аренды, сообщает пресс-служба комитета.

Помещение площадью 193,4 кв. м в городском округе Кашира в деревне Барабаново на улице Центральной, д. 20 сдается в аренду с начальным размером ежемесячной платы 19 340 рублей.

В первый год начальный арендный платеж составляет 7736 руб./мес.

Заявки на аукцион принимаются от МСП до 23 сентября на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 63763). Аукцион пройдет 27 сентября.

Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно найти на портале ЕАСУЗ.

Ранее РИАМО сообщало, что с 16 августа по 20 августа 2021 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 54 объекта. Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.