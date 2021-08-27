РИАМО - 27 авг. «Динамо» и «Локомотив» сыграют 27 августа на центральном стадионе «Динамо», безопасность на матче обеспечат более 1 тыс. человек, сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

В частности, во время дерби будут задействованы свыше 650 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 300 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Еще за порядком будут следить около 100 сотрудников полиции.

Стадион и прилегающую территорию уже обследовали кинологи с собаками и спасатели.