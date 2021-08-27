РИАМО - 27 авг. Автодвижение на МКАД восстановили после ДТП, которое произошло в районе «Лосиного острова». Авария стала причиной образования крупной пробки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Предварительно, никто в аварии не пострадал.

За 7 месяцев 2021 года на МКАД зарегистрировано 379 ДТП, это на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Несмотря на снижение основных показателей аварийности на МКАД, дорога продолжает оставаться самой аварийно опасной автомобильной магистралью в столице. Здесь происходит каждое 12-е ДТП.