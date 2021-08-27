РИАМО - 27 авг. На юге Москвы спасатели устранили последствия столкновения грузовика с отбойником, в аварии пострадал водитель, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Авария произошла по адресу: ул. Липецкая, д. 7.

На место происшествия были высланы расчеты ПСО №215 Пожарно-спасательного центра города Москвы.

По прибытии пожарные передали водителя бригаде скорой помощи.