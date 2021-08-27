РИАМО - 27 авг. В столице на Новокуркинском шоссе могут построить автосервис с сопутствующей инфраструктурой, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение приняли в отношении территории по адресу: Новокуркинское шоссе, вл. 50. Участок планируют выставить на торги.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что земельный участок ориентировочной площадью 0,3 га планируют выставить на торги для строительства автосервиса, автомойки, магазина сопутствующих товаров, кафе.

Суммарная поэтажная площадь объекта может составить около 5 250 кв. метров.

В настоящее время рассматриваемый участок свободен от застройки.