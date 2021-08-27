РИАМО - 27 авг. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Бронницы объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка под производственную деятельность, сообщает пресс-служба комитета.

Участок площадью 10 га на ул. Южной сдается в аренду с начальным размером арендной платы 850 000 руб. в год. Расположен земельный участок в близкой транспортной доступности от ЦКАД и 500 м от Новорязанского шоссе.

Заявки на аукцион принимаются до 27 сентября на Электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 63645). Аукцион состоится 29 сентября.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее РИАМО сообщало, что с 16 августа по 20 августа 2021 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 54 объекта. Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.