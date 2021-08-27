РИАМО - 27 авг. На улицах четырех округов столицы временно изменится схема движения транспорта, водителей просят заранее планировать маршрут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

3 сентября с 12:10 до 13:45 перекроют движение на участке Подколокольного переулка от Солянки до Малого Ивановского переулка.

Временные ограничения введут на пересечении Сочинской и Рождественской улиц и на пересечении улицы Липчанского и Рождественской улицы. Они будут действовать с 28 августа по 30 сентября.

С 30 августа 2021 года по 1 июня 2022 года из-за строительных работ перекроют участок Кантемировской улицы от дома 53, корпуса 1, до дома 58. Кроме того, с 30 августа по 15 октября нельзя будет проехать в боковом проезде Кантемировской улицы от дома 53, корпуса 1, до дома 57, строения 6.

Ограничения также коснутся Измайловского проспекта в период со 2 сентября по 15 декабря.