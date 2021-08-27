РИАМО - 27 авг. Цены на авиабилеты на российские курорты осенью могут снизиться, также могут подешеветь билеты в Турцию, если будет выполнен ряд факторов. Об этом сообщил независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев.

«К осени шанс подешеветь есть у билетов на внутренние российские курортные направления. Кончается сезон отпусков, кончается туристический сезон, да и погода будет уже не такая хорошая, чтобы был вал туристов», — сказал Яковлев в эфире радио Sputnik.

Однако, по его словам, цены могут и не снизиться из-за того, что большинство границ с другими странами еще остаются закрытыми. В то же время шанс на снижение стоимости билетов сохраняется.

Яковлев добавил, что авиабилеты в Турцию могут подешеветь – это будет зависеть от того, как там справятся с последствиями пожаров. В то же время цены на билеты в Египет вряд ли уменьшатся, так как осень – самое подходящее время, чтобы ехать туда. Эксперт считает, что в лучшем случае цены на билеты в Египет сохранятся на нынешнем уровне, но они могут повыситься.

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