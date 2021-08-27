РИАМО - 27 авг. Учащиеся образовательных учреждений очной формы обучения с 1 сентября вновь смогут оплачивать проезд на льготных условиях при покупке билета на пригородные поезда в Москве и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службах ЦППК и МТППК.

Школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры имеют право на проезд в поездах ЦППК с 50% скидкой с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Для оформления льготного билета школьникам нужно предъявить справку из школы или «Социальную карту учащегося» (если ребенок учится в школе Москвы). Студентам: студенческий билет или «Социальную карту студента» (оформляют студентам московских вузов), индивидуальную транспортную карту (могут оформить студенты московских вузов).

Аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры, проживающие на территории Москвы или обучающиеся в столичных образовательных учреждениях, должны будут предъявить «Социальную карту москвича».

Льготный разовый билет можно записать на соцкарту за 10 дней до дня совершения поездки. Оформление льготных билетов лицам, не имеющим соцкарты, производится только в день совершения поездки. Оформление льготных абонементов «Ежедневно» на 30 дней производится только на социальную карту.

До 15 июня 2022 года билеты на обычные пригородные поезда МТППК для школьников и студентов будут стоить на 50% дешевле. Для того, чтобы получить скидку, нужно предъявить соцкарту учащегося, студенческий билет или справку с места учебы.

При покупке билета на станциях и остановочных пунктах Москвы учащиеся очной формы обучения смогут воспользоваться 50% скидкой на проезд в скоростных поездах «Ласточка». Кроме того, при оформлении в Москве вдвое дешевле будет стоить абонемент «Ежедневно» на 30 календарных дней по одному выбранному маршруту 6000-х поездов.