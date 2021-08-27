РИАМО - 27 авг. Археологи нашли 285 артефактов XIX века при раскопках на территории бывшего Московского императорского воспитательного дома, который находится в Китайгородском проезде в центре столицы, среди находок - 6 пуль времен Отечественной войны 1812 года и личный медальон воспитанника, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Археологам предстоит изучить артефакты, привести их в порядок и затем передать в один из столичных музеев. Раскопки на территории еще не закончены», - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, еще археологи нашли фрагменты пластин из костей животных, костяные ложечки, выполненные учениками, а также фрагменты посуды и обуви.

Московский императорский воспитательный дом основали в 1764 году для сирот и беспризорников.