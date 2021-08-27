РИАМО - 27 авг. Россия с пятницы возобновляет авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей, авиасообщение ранее было прервано из-за распространения Covid-19, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение ранее приняли в оперативном штабе.

Также с этого дня стало больше регулярных перелетов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами: Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

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