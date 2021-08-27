РИАМО - 27 авг. Жители столицы смогут приобрести на торгах 15 участков, которые на торги выставил город под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На торги выставлено 15 земельных участков площадью от 0,07 до 0,3 гектара в 4 административных округах столицы», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

11 земельных участков под ИЖС, которые выставили на торги, находятся в Троицком административном округе. Еще два расположены в новой Москве и по одному — на востоке и севере столицы. Собственники смогут возвести дома площадью до 1,2 тысячи квадратных метров и высотой до 15 метров. Торги проведут со 2 до 30 сентября.

За семь месяцев этого года город реализовал на торгах 14 земельных участков под ИЖС.