РИАМО - 27 авг. Из-за высоких цен на жилье в РФ в процессе рефинансирования стали чаще объединять ипотечные и потребительские кредиты, пишет в пятницу газета «Известия».

За минувшие 3 месяца такие сделки стали популярнее на 15–20%.

Дело в том, что заложенные у кредитных организаций квартиры подорожали и это позволило объединять займы под низкий процент. Благодаря этому клиенты могут сэкономить на переплатах до нескольких миллионов рублей.

Как отметила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, сильный рост цен на жилье с начала пандемии Covid-19 стал дополнительным плюсом для собственников ипотечных квартир, которые имеют незакрытые потребительские кредиты или собираются их оформить.

Она объяснила, что рост цен на недвижимость сильно повысил цену квартир, находящихся в залоге у банков.

При рефинансировании ипотеки в другом банке граждане могут получить большую сумму займа, чем была изначально. Вернуть первому кредитору меньшую сумму, а оставшиеся средства потратить на другие цели.