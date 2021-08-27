РИАМО - 27 авг. С января по июль 2021 года столичные предприниматели получили кредиты на сумму 16,5 миллиарда рублей по программе гарантийной поддержки Фонда содействию кредитования малого бизнеса Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«За 7 месяцев 2021 года фонд выдал поручительства в объеме 7,9 миллиарда рублей, под которые московский бизнес получил 16,5 миллиарда рублей заемного финансирования», - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

По его словам, за аналогичный период прошлого года выданная сумма была меньше на треть. Кроме того, в 2021 году порядка 60% кредитов с гарантийной поддержкой выдали городским предпринимателям по льготной ставке.

Две трети поручительств выдали на кредиты при нехватке оборотных средств. 65% получателей гарантийных кредитов - это компании, которые занимаются торговлей. 16% составляют инновационные и производственные предприятия. При этом, 89% средств получили микро- и малые компании.

Поручительство Фонда содействия кредитования малого бизнеса Москвы покрывает до 70% кредита и влияет на решение банка в пользу выдачи займа.

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