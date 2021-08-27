РИАМО - 27 авг. В столице планируют реконструировать здание бывшей автоматической телефонной станции (АТС) на улице Заморенова, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, ранее согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу: улица Заморенова, владение 11.

По словам ответственного секретаря комиссии, председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, сейчас на этом участке с ориентировочной площадью 0,26 га находится здание бывшей АТС площадью 4065 кв. м.

Теперь тут можно будет разместить офисы и сопутствующие объекты бытового и коммунального обслуживания.