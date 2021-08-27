РИАМО - 27 авг. Главный внештатный специалист-педиатр департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов перечислил главные ошибки родителей школьников, среди которых неформирование у детей четкого режима дня, уход в отпуск во время учебы и отказ от горячей еды в школе, сообщает РИА Новости.

Еще взрослые не создают для учебы правильное рабочее место дома, игнорируют необходимость вакцинаций, советы офтальмолога.

«Кроме того, (среди ошибок - ред.) отсутствие должного серьезного настроя у ребенка, особенно это касается детей, не посещавших дошкольные учреждения и не умеющих находиться в сосредоточенном состоянии 30-35 минут», - сказал Османов.

Еще среди ошибок - покупка ребенку неудобных одежды, обуви, портфеля, письменных принадлежностей.

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