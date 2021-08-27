РИАМО - 27 авг. В грядущие выходные на ВДНХ пройдут праздник «Абрикос» и фестиваль национального гостеприимства. 28 и 29 августа гости смогут побывать на концертах, поучаствовать в спортивных турнирах, посетить фотовыставку и посмотреть спектакли, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

28 августа на территории ВДНХ в 11-й раз пройдет многонациональный праздник «Абрикос». На Центральной аллее откроют фотовыставку об этническом многообразии России и стран СНГ.

Кроме того, пройдут турнир по мини-футболу, соревнования по нардам и шашкам, показ национальных костюмов. Концертная программа пройдет с 13:00 до 18:00 в Доме культуры ВДНХ. С 14:00 до 16:00 на открытой площадке у павильона №44 состоится джазовый фестиваль.

Праздничная программа продолжится 29 августа. К 30-летию Содружества независимых государств состоится фестиваль национального гостеприимства народов России и СНГ с театральными постановками, концертами и развлечениями для детей.

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