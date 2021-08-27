РИАМО - 27 авг. Передать показания приборов учета воды можно с помощью нового сервиса АО «Мосводоканал», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Данные можно будет передать уже за сентябрь 2021 года. В сообщении нужно ввести номер лицевого счета и актуальные сведения о расходе воды за месяц», - говорится в сообщении.

Воспользоваться чат-ботом могут пользователи, которые заключили прямые договоры с компанией. На сегодняшний день договоры с ней заключили более 100 тысяч физических и юридических лиц.

Жители столицы могут также передавать показания счетчиков на сайте Мосводоканала и по номеру +7 (499) 263-93-90. Кроме того, передавать данные приборов учета воды можно на портале mos.ru, отправив СМС на номер 7377 и с помощью мобильных приложений «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».