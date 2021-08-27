РИАМО - 27 авг. На дорогах столицы вечером в пятницу прогнозируются пробки в 8 баллов из 10 возможных, некоторые заторы могут образоваться из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В 7 часов утра загруженность столичных дорог составляет 3 балла.

Движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Нормально едут на Звенигородском, Ленинградском и Волоколамском шоссе.

На сегодняшний день дорожные работы проходят на 31, 53 км МКАД, Варшавском шоссе, проспекте Мира, Дмитровском шоссе.