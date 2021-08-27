РИАМО - 27 авг. Вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин рассказал, что первая машина начинающего водителя должна быть новой, чтобы не было лишних забот по ее содержанию. Об этом сообщает Nation News.

Субботин посоветовал изучать устройство машины на этапе обязательного технического обслуживания. Это лучше, чем вынужденно вникать в устройство авто при починке подержанной машины.

«Подержанный автомобиль поначалу кажется новичкам привлекательным: у них есть опасения по поводу того, что в случае аварии или угона подержанный автомобиль будет не так жалко. На самом деле все не так. Старый автомобиль будет постоянно ломаться, как ни крути», — сказал Субботин.

Он порекомендовал при наличии небольшого бюджета рассмотреть такие машины, как Hyundai Solaris, Renault Logan, Kia Rio, Skoda Rapid, Volkswagen Polo. Эти автомобили недорогие и удобные. Субботин также отметил, что можно приобрести и отечественную модель - Lada Vesta.

Эксперт отметил, что комплектацию тоже нужно выбирать отталкиваясь от бюджета. При покупке нужно следить, чтобы дилер не настаивал на лишних услугах за дополнительную плату, которые можно сделать самостоятельно. В качестве примера эксперт привел обработку кузова и установку сигнализации – этим могут заниматься специализированные организации, и это не повлияет на гарантию.