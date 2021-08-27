РИАМО - 27 авг. В столице открылся прием заявок на участие в конкурсе на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». К участию приглашаются IT-специалисты со всего мира, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Участникам потребуется создать цифровые решения для улучшения городской среды и повышения комфорта москвичей. Участники могут выбрать задачу и подать заявку на официальном сайте конкурса до 22 октября.

Соревнование вновь пройдет в формате онлайн. В 2020 году проект объединил свыше 350 команд из 76 регионов РФ.

«Конкурс проводится уже в третий раз. Он помогает найти новые технологичные решения для конкретных городских задач и поддержать талантливых разработчиков. <...> В этом году вместе с российскими специалистами мы приглашаем к участию представителей других стран», — сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В этом году правила соревнования изменились. Теперь оно будет состоять из двух этапов: отборочного и финального. Сначала разработчики презентуют прототипы, созданные для решения одной из 10 актуальных городских задач. По итогам технической экспертизы 100 лучших команд выйдут в финал. Команды, создавшие 10 лучших IT-решений, получат по одному 1 млн рублей.

Участникам предстоит разработать различные решения, к примеру — создание системы поиска потерявшихся домашних питомцев и интерактивной карты спортивной инфраструктуры.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что на конкурсе есть задачи, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса. А руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что ключевой особенностью конкурса в этом году станет использование технологии искусственного интеллекта.