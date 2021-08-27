РИАМО - 27 авг. За шесть месяцев 2021 года в столице провели в 1,5 раза больше исследований для подбора таргетной и иммунной терапии онкобольным по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За шесть месяцев 2021 года в столице провели 643 тысячи гистологических исследований злокачественных опухолей пациентов.

Кроме того, врачи провели 9,7 тысячи молекулярно-генетических и почти 97 тысяч иммуногистохимических исследований. Они дают возможность эффективнее подходить к лечению и подбирать лекарственные препараты, в том числе иммунные и таргетные.

Кроме того, использование современного оборудования позволяет повышать стандарты проводимых исследований.