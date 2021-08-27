РИАМО - 27 авг. Снаряд времен Великой отечественной войны обнаружили в городском округе Шаховская на улице Железнодорожная, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Опасную находку охраняют сотрудники МВД. Угрозы для местных жителей в настоящее время нет.
Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 27 августа силами министерства обороны.
Ранее еще несколько снарядов времен Великой отечественной войны обнаружили в городских округах Истра и Волоколамский.
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