РИАМО - 27 авг. Снаряд времен Великой отечественной войны обнаружили в городском округе Шаховская на улице Железнодорожная, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Опасную находку охраняют сотрудники МВД. Угрозы для местных жителей в настоящее время нет.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 27 августа силами министерства обороны.​

Ранее еще несколько снарядов времен Великой отечественной войны обнаружили в городских округах Истра и Волоколамский.