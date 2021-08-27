РИАМО - 27 авг. Жители столицы начали чаще пользоваться онлайн-записью, чтобы попасть на прием в поликлиники. В том числе горожане используют приложения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С января по август прошлого года доля записей через интернет составляла 53% от общего числа, в этом году показатель составляет 75%.

Чтобы попасть к врачу, горожане пользуются мобильными приложениями. Онлайн-запись доступна с помощью приложений «ЕМИАС.ИНФО» и «Госуслуги Москвы». Кроме того, выбрать время и специализацию врача перед приемом можно на порталах mos.ru и «ЕМИАС.ИНФО».

Всего с момента запуска сервисов онлайн-записи ею воспользовались более 325 миллионов раз.