РИАМО - 27 авг. Несколько снарядов времен Великой отечественной войны обнаружили в городских округах Истра и Волоколамский, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На местах обнаружения взрывных устройств выставлены оцепления из сотрудников полиции. В настоящее время жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.

Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано на 27 августа силами министерства обороны.

Ранее снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили в Рузском городском округе и Можайске.