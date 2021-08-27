РИАМО - 27 авг. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий трэш‑стримеров, которые в Москве распылили в женщину-инвалида перцовый баллончик, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Происшествие случилось в Измайловском парке, его запись была выложена в интернет. На видео парни сначала начинают разговор с женщиной, а затем со смехом заливают ей лицо из перцового баллончика.

Предположительно, в стриме участвовали блогеры Игорь Малихов и Евгений Дмитерко.

Пострадавшей москвичке 55 лет. Мужчины были доставлены для разбирательства в отдел полиции.