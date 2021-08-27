РИАМО - 27 авг. В Московском регионе в пятницу осадков не ожидается, а максимальная температура воздуха составит 25 градусов. Погода будет комфортной, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве составит 22-24 градуса, а в Подмосковье — 20-25 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/сек.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба. Количество кислорода в воздухе — в пределах нормы.

Такая погода считается комфортной для метеочувствительных людей.

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