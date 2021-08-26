РИАМО - 26 авг. До конца 2021 года в Подмосковье газопровод до границ домовладения получат 97 тыс. жителей. В настоящее время работы завершены уже в 52 населенных пунктах, сообщил руководитель регионального штаба социальной газификации, вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

Он провел 11-й региональный штаб по президентской программе в Орехово-Зуеве.

«На реализацию поручения президента у нас осталось 16 месяцев. По плану почти треть программы должна быть исполнена к концу этого года: будут газифицированы 1,1 тыс. населенных пунктов, где расположено 28 тыс. домовладений, в которых проживают более 97 тыс. жителей», - заявил Хромушин.

Он отметил, что для качественной реализации планов важно отлаженное взаимодействие жителей, муниципальных властей и «Мособлгаза».

Вице-губернатор указал на интерес граждан к программе и рост числа заявок на комплексный договор – их уже 69 тыс.

В настоящее время газификация идет по графику. Проектировщики работают по 100 населенным пунктам, строительные работы проводятся в 241.

«Пуски газа прошли в 830 домовладениях, по президентскому проекту газом уже пользуются более 2 тыс. жителей», - добавил Хромушин.

К 2023 году в регионе газифицируют по президентской программе свыше 115 тыс. домовладений. До границ участка газ проведут бесплатно.

В обсуждении программы в рамках штаба поучаствовало руководство министерства энергетики региона, «Мособлгаза», руководители округов, старосты поселений и представители спецорганизаций.

Отдельно Хромушин проговорил вопрос обеспечения безопасности при использовании газового оборудования в многоквартирных и частных домах.

«С 1 сентября в Московской области невозможно будет взымать плату с жителей авансом, не оказав услугу по техобслуживанию газового оборудования, а уже в августе мы ввели меру, при которой стоимость техобслуживания не может быть выше рекомендованной Минэнерго», - подчеркнул Хромушин.

Договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования в области оформлены более чем в 2 млн квартир, что составляет 99,36% от общего числа. У 43% контакты заключены с единой специализированной организацией. Кроме того, договоры на обслуживание заключены у более чем 200 тыс. собственников частных домов.