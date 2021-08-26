РИАМО - 26 авг. В треке «Студенты» конкурса управленцев «Лидеры России» из 127 дошедших до финала конкурсантов победу одержали 54 участников (37 юношей и 17 девушек), среди них 5 представителей Подмосковья, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

«Всего на участие в треке «Студенты» зарегистрировались 15 420 человек, это значит, что конкурс составил 121 человек на место в финале. Это серьезный отбор, и вы большие молодцы», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Московскую область в числе победителей представили Никита Зарипов из поселка ВНИИССОК, Кирилл Медведев из Одинцова, Сергей Семенов из Реутова, Алексей Семенов из Подольска и Андрей Феофанов из Луховиц.

Финалисты боролись за победу, нестандартно подходя к решению кейсов и практических задач, в том числе коллективно. Жюри оценивало их способности в аналитике, навыки управления и креативность.

Лучшие из участников интеллектуального состязания получили ценные подарки. Среди них – право на прохождение стажировку в одной из крупных российских компаний, обучение по эксклюзивным программам и многое другое.