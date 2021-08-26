РИАМО - 26 авг. Первый контракт на обслуживание техники с поставщиками транспорта Москва подписала в 2016 году. Производители сами обеспечивают ремонт, техобслуживание и осмотр электробусов и автобусов столицы, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

«Контракты жизненного цикла обеспечивают бесперебойную работу транспорта и исключают возникновение технических неисправностей на линиях», — пояснил заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Договоры имеют силу в течение 15 лет. Именно столько работает перевозящее москвичей и гостей города транспортное средство.

«Контракты дают уверенность городу в том, что производители понимают свою ответственность и производят качественный транспорт для ежедневных перевозок жителей и гостей Москвы», — отметил Ликсутов.

Контракты жизненного цикла в Москве уже заключены более чем на 4 тыс. автобусов, 700 электробусов и 129 зарядных станций.

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