РИАМО - 26 авг. Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии для 1-9 классов школ пройдет в рамках нацпроекта «Экология» с 13 сентября по 4 октября 2021 года, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Участие в мероприятии бесплатное. Детям достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.

Олимпиада направлена на развитие экологического мышления учащихся, вовлечение в экологическую повестку школьников, их родителей и педагогов, а также повышение уровня их экологической сознательности.

Для успешного решения заданий Олимпиады не требуется углубленных знаний школьной программы, что обеспечивает равные возможности для всех участников.

Организаторы олимпиады – образовательная онлайн-платформа Учи.ру и АНО «Национальные приоритеты».

Масштабный национальный проект «Экология», направленный на сохранение окружающей среды, содействие повышению качества и продолжительности жизни наших граждан, реализуется в РФ с 2019 года.