РИАМО - 26 авг. Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился начать анализ всех сведений о нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлениях, произошедших на территории страны, сообщает Газета.ru.

Ранее Бастрыкин уже обращал внимание руководителей следственных органов по регионам на необходимость обеспечения максимально тщательного подхода к расследованию подобных дел. Такие преступления несут высокую общественную опасность, поэтому их раскрытие является приоритетом для СК.

При этом в ряде субъектов РФ тяжкие и особо тяжкие преступления не могут раскрыть долгое время из-за плохой организации следственных и криминалистических действий. Также негативно влияют безынициативность, отсутствие должного взаимодействия с органами розыска, а иногда – даже игнорирование поступающих от граждан сведений.

Председатель Следственного комитета России дал неделю на формирование доклада по проведенной в данном направлении работе. В документе должны быть отражены и находящиеся в производстве дела, и приостановленные (в том числе по истечении срока давности).

По итогам изучения доклада проработают комплекс возможных мер по улучшению организации работы следственных органов в сфере раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений.