РИАМО - 26 авг. Завершено восстановление скульптуры «Советская Белоруссия». Ее можно увидеть на станции «Белорусская» столичной подземки, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Впервые ее установили в торце станции на Кольцевой линии метро спустя 2 года с момента открытия «Белорусской». Создал скульптуру Сергей Орлов, автор памятника Юрию Долгорукому, установленного на Тверской площади.

Убрали монумент в середине 1990-х. Тогда на станции делали 2 выход на улицу.

Свыше 20 лет «Советская Белоруссия» провела в хранилище. О ней вспомнили только в мае 2019 года.

Во время реставрации скульптуру воссоздали такой, какой ее задумал мастер. Утраченные детали восстановили. А в августе собрали скульптуру прямо на станции из 9 частей.

Теперь она находится на станции «Белорусская» Замоскворецкой линии метро. Ее установили на том месте, где стоял памятник Ленину. А его переместили в северный вестибюль.