РИАМО - 27 авг. Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства начали проводить температурные испытания более чем на 8 тыс. км тепловых сетей перед стартом нового отопительного сезона, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону вышли на финишную прямую. В соответствии с графиком ведутся испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя», - сказал Бирюков.

Он добавил, что так имитируется повышенная нагрузка, характерная для пиков холода зимой.

В период испытаний в магистрали подается теплоноситель до 130 градусов: это дает возможность определить, какие участки потенциально ненадежны. В последствии их можно будет отремонтировать еще до начала сезона, решив проблему аварий.

Все работы по подготовке системы завершат к 1 сентября.

«В общей сложности подготовим более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов, 8,9 тыс. объектов социальной сферы и 30,5 тыс. административных и нежилых зданий», - уточнил Бирюков.

Детальный подход к подготовке теплосетей и своевременное реагирование позволяют уже 10 лет обогревать столицу без серьезных аварий и избегая отключений.

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