РИАМО - 26 авг. Перепись личных подсобных хозяйств в Подмосковье на сегодняшний день охватила 673,2 тыс. домохозяйств, что составляет 92,5% от всех подлежащих обследованию, сообщается на сайте Мосстата.

Полностью завершена работа в Балашихе, Зарайске, Красногорске, Лотошине и Щелкове.

В Подмосковье зафиксированы хозяйства, где разводят редкие виды птиц. Например, в ООО КФХ «Темп» насчитывается около 1 тыс. голов птиц, в числе которых страусы Эму, павлины, цесарки и перепелки.

До этого Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводилась в 2016. В течение последующих 5 лет сельское хозяйство претерпело изменения. Нынешняя микроперепись даст более свежее понимание текущей ситуации, потенциала отрасли и позволит обозначить точки роста и предусмотреть меры господдержки сельхозпроизводителей.

Жители региона могут задать свои вопросы о переписи и уточнить данные о переписчике по телефону горячей линии Мосстата (495) 366-65-27 или номерам горячих линий своих округов.

Ранее руководитель Мосстата Олег Князев сообщил в интервью РИАМО, что более 1,6 тыс. человек задействовали в проведении сельскохозяйственной микропереписи в Московском регионе. Переписчики имеют удостоверения и в своей работе пользуются планшетами.

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