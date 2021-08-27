РИАМО - 27 авг. Участники международного форума «Время образования», который пройдет в доме правительства Московской области 27 августа, обсудят развитие образовательной системы в условиях глобальной цифровизации, сообщается на сайте министерства образования Подмосковья.

«Обсудим, как «цифра» помогает всем участникам образовательного процесса: педагогам, родителям и ученикам. Своим опытом поделятся не только подмосковные педагоги, но и коллеги со всей страны», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Ежегодная встреча профильных специалистов в этом году пройдет в новом формате. В программе совместят офлайн- и онлайн-мероприятия.

Трансляцию форума смогут увидеть все участники, прошедшие регистрацию на сайте: http://ruseduforum.ru.

В пленарном заседании «Человек в меняющемся мире: взгляд мирового сообщества» своими взглядами поделятся представители разных стран. Среди них председатель программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Дороти Гордон, начальник управления образованием города Хельсинки Финляндии Марьо Киллоненн, старший советник по вопросам образования Кембриджского партнерства Стивен Кинг и другие спикеры.

К одному из пленарных заседаний по теме «Опережая время: система образования для человека новой эпохи» присоединятся руководители Минпросвещения РФ, Рособрнадзора, Минцифры РФ и правительства региона.

Кроме того, эксперты рассмотрят успешно реализованные в Московской области кейсы.

Отдельное внимание уделят тому, какую роль семья может сыграть в формировании будущего ребенка.