РИАМО - 27 авг. В пятницу в столице открывается XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Он будет проходить под стенами Кремля на Красной площади с 27 августа по 5 сентября, сообщается на официальном сайте мероприятия.

За годы проведения масштабной программы перед зрителями выступили 160 коллективов из 54 государств мира. В этом году в число участников вошли музыканты из Африки – редкие гости фестиваля. Свою программу отыграет главный оркестр Вооруженных сил Габона. Большинство его участников обучались музыке уже попав на военную службу.

Также перед зрителями выступят коллективы из Австрии, Греции, Мексики и других зарубежных музыканты, и, конечно, представители России.

Тема фестиваля в этом году звучит как «Время, музыка и Мир». Она навеяна события последних полутора лет, когда в жизнь разных стран ворвалась пандемия.

Музыкальный руководитель фестиваля, начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ — главный военный дирижер генерал-майор Тимофей Маякин пояснил, что только время способно облегчить память и мысли о тяжелом периоде. Первый помощник времени в этой нелегкой работе – музыка. Она же универсальный язык, на котором говорят представители всех народов. И именно ей под силу объединить людей.

Символ фестиваля – голубь мира, эмблема известная всему миру.

В этом году, как и всегда, посетителей ждет насыщенная и интересная программа: музыка военных, народных и классических направлений, парады, танцевальные шоу, перформансы, в которых будут использоваться современные спецэффекты и встреча с особыми гостями.

Так, 4 и 5 сентября на Красной площади встретится со зрителями специальный гость — фронтмен металл-групп Rammstein и Lindemann, поэт Тилль Линдеманн. Его выступление и другие события фестиваля смогут увидеть только те, у кого есть QR-код. Фестиваль в 2021 году объявлен зоной «Covid free».