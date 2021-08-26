РИАМО - 26 авг. Первый канал назвал имена наставников в новом сезоне шоу «Голос 60+». Так, в проекте дебютируют Олег Газманов, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Стас Намин, сообщает Газета.ru.

Участниками «слепых прослушиваний» предстоящего сезона станут пожилые вокалисты, самому старшему из которых исполнилось 96 лет.

Выступят вокалисты не только из различных регионов России, также на шоу приедут представители стран бывшего СССР и зарубежные исполнители.

Старт нового сезона «Голоса 60+» намечен на 3 сентября. Ведущим проекта остается Дмитрий Нагиев. Победителя определят путем зрительского голосования в прямом эфире.

Премьера первого сезона проекта «Голос» для более возрастных конкурсантов состоялась в эфире Первого канала 14 сентября 2018 года.