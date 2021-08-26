РИАМО - 26 авг. Участковый врач-терапевт поликлиники Видновской районной клинической больницы Надежда Сахарова переехала в Подмосковье из Саратовской области. Медика привлекла возможность получить социальную ипотеку, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики.

«Мы хотели переехать в Подмосковье, чтобы дочка могла здесь учиться. Я узнала про социальную ипотеку и поняла, что такую возможность нельзя упускать. Именно благодаря этой программе сейчас мы живем в уютной и просторной квартире, я работаю неподалеку, дочка ходит в школу рядом с домом…», - рассказала Сахарова.

Она вместе с мужем Михаилом и дочерью Настей переехала в регион в июне 2018 года. А в декабре того же года получила сертификат по программе правительства региона на 2,4 млн рублей. На эти деньги семья приобрела 3-комнатную квартиру в Видном, недалеко от медучреждения, где работает врач.

Сахарова отмечает, что без региональной программы их семья вероятно не смогла бы приобрести такое жилье.

«Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2016 года. Поддержка оказывается жителям региона и приезжим специалистам, работающим в области медиками, учителями, воспитателями, тренерами и по некоторым другим направлениям.

С момента старта программы министерство жилищной политики Подмосковья выдало свыше 2 тыс. сертификатов на покупку жилья в регионе.

Социальная ипотека в Подмосковье: кому положена и как ее получить>>