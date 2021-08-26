РИАМО - 26 авг. В одной из столичных винотек открыли вакансию специалиста по вину – кависта. Основное условие – у соискателя должна быть паросмия (искажение восприятия запахов) после перенесенного Covid-19, сообщает Газета.ru.

По замыслу работодателя сотрудник с такой особенностью сможет лучше помочь посетителям с подобной проблемой и подобрать для них напиток.

Специалист будет оценивать вкус и запах напитка как человек с измененным обонянием и вкусом.

По информации Сеченовского университета, паросмия фиксируется почти у 80% пациентов с коронавирусом. Некоторые восстанавливают обоняние за несколько недель, другие переносят ее дольше.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>