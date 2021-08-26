РИАМО - 26 авг. Уголовное дело возбудили в Дмитровском округе в связи с нападением бродячих собак на 7-летнего мальчика, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел 25 августа в д. Никольское. Мальчика госпитализировали с многочисленными укусами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствие выяснит, какие меры были приняты должностными лицами администрации для исключения подобных ситуаций.

Уголовное дело поставлено на контроль в прокуратуре Московской области. В ведомстве также проверят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и об обращении с животными.