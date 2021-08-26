РИАМО - 26 авг. Контрафактные детские товары на сумму 1,1 млн рублей обнаружили сотрудники Московской областной таможни в ходе досмотра товарной партии из Китая. На игрушки не было необходимых документов, сообщает пресс-служба ведомства.

Партия принадлежит столичной фирме, импортирующей продукцию.

В числе контрафакта 10 детских мотоциклов BMW, 120 упаковок кинетического песка и 144 набора детской косметики Go glam.

Компании-правообладатели на запрос таможни ответили, что эти товары являются подделкой. Это видно и по низкому качеству материалов, упаковки, нечетким изображениям и надписям.

Правообладателям нанесен ущерб 1,1 млн рублей.

На фирму-импортера завели дело об административных правонарушениях за нелегальное использование чужих товарных знаков.