РИАМО - 26 авг. Дети губернатора Подмосковья учатся, как и все остальные школьники. Если у них появляются какие-то проблемы, то они дополнительно занимаются с репетитором, сообщил Андрей Воробьев.

«Честно, я не помогаю детям с домашкой. Этим занимается моя супруга и сами дети занимаются. В школе есть система, которая их готовит. Где-то, по каким-то предметам, если вдруг западает (кто-то из детей - ред.), мы берем репетитора. Поэтому учатся по-разному, каких-то плохих оценок я не вижу, но всякое бывает», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он также отметил, что положительно относится к компьютерным играм и считает их полезными для детей, если в них есть элемент созидательности.

«Есть разные игры. Через игру обучение идет с максимальной эффективностью, это уже доказано психологами. Я нормально отношусь к играм. Важно, чтобы они были созидательными с точки зрения мышления, психологии твоих поступков. <...> Если игры помогают развивать твое мышление, помогают тебе становится находчивее и изобретательнее, то они приносят пользу. <...> Другое дело, что нельзя фанатеть и совсем уходить в это», – пояснил губернатор.

Воробьев также добавил, что его дети иногда играют в FIFA и Among Us.

«Должен признаться, что сам не играю в них», – резюмировал глава Подмосковья.