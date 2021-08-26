РИАМО - 26 авг. Законопроект о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами Мосгордума планирует рассмотреть в первоочередном порядке. Проект предполагает ужесточение ответственности, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Соответствующее предложение озвучил мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с жителями города.

«Мы знаем об этой актуальной проблеме, москвичи часто жалуются на шум за окнами в ночное время. Готовы как можно быстрее законодательно решить данную проблему, пойдя навстречу тем, кто соблюдает тишину и порядок в ночное и вечернее время, кто хочет отдыхать, набираться сил, а не быть невольным свидетелем и слушателем чьих-то развлечений», - подчеркнул Шапошников.

Он сказал, что Мосгордума готова рассмотреть предложение сразу после летнего перерыва.

Усиление ответственности по предложению мэра должно затронуть и мотоциклистов.

«Кстати, согласно санитарным нормам, допустимый уровень постоянного шума составляет 55 дБ днем и 40 дБ ночью. При 100 дБ и выше человек может потерять слух вплоть до полной глухоты, а ночные гонщики на авто или мотоциклах, могут выдавать до 100 децибел и выше в момент разгона», - рассказал Шапошников.

По словам председателя Мосгордумы, существующие сейчас федеральные санкции совершенно не мотивируют нарушителей. Слишком маленькой является сумма штрафа.

Инициатива предполагает увеличение финансовой ответственности в 10 раз, с 500 до 5 тыс. рублей.

Ранее Собянин, говоря о необходимости принятия мер, предложил также отправлять транспортные средства ночных гонщиков на штрафстоянки. В дальнейшем инициативу планируется продвигать и на федеральном уровне.