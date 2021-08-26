РИАМО - 26 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал успехов школьникам в наступающем учебном году.

«Всем хочу пожелать успешного учебного года. Школа для нас очень много значит, потому что она определяет, кем ты будешь в последующей жизни. Вот хочу всем нашим школьникам - почти миллион человек и первоклашкам, и выпускникам - пожелать успехов, чтобы все получалось, чтобы какие-то неудачи только вдохновляли их на следующие победы и тогда мы непобедимы», - сказал Воробьев в эфире канала «360».

Ежегодно число учеников в подмосковных школах увеличивается на 40-43 тыс. В этом году школьные линейки пройдут в очном режиме. На них будут соблюдать необходимые меры безопасности.