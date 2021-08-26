РИАМО - 26 авг. В Московской области работает электронная запись в детские школы искусств, с 15 апреля по 15 июня, в основной набор детей, через портал госуслуг поступило свыше 27 тыс. заявлений. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

20 августа начался дополнительный набор детей в школы искусств на 2021/22 учебный год для обучения по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам. Он продлится до 30 сентября.

«В рамках программы по цифровизации образования в сфере культуры в 76 детских школах искусств установлено 196 интерактивных досок. По предметам «Музыкальная литература», «Слушание музыки», «Сольфеджио» используются специализированные электронные учебно-методические пособия», - отметила заместитель министра культуры Подмосковья Валентина Лиханова.

Она добавила, что в подмосковных колледжах сферы культуры открыты классы «Музыкальная информатика», в которых программное обеспечение помогает студентам реализовать свой потенциал как композиторов и аранжировщиков.

В следующем году планируется ввести электронную запись в колледжи искусств. Она будет работать через региональную услугу «Прием в государственные профессиональные образовательные учреждения сферы культуры».

В четверг в регионе прошел педсовет руководителей образовательных учреждений сферы культуры в режиме онлайн.