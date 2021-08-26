РИАМО - 26 авг. Необходимости в изменении системы оценки знаний в школах нет, но очень важно поощрять учеников и помогать им, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор в эфире телеканала «360» ответил на вопрос о возможном изменении системы оценивания учеников и переходе на 12-балльную систему.

«Ввести можно хоть 100-балльную систему, только в моей голове все-равно будет адаптация к тому, что ниже двойки и выше. <...> Есть «красная» зона, есть «желтая», есть «зеленая», вот и все. Другое дело, что я считаю, что сегодняшнее образование должно быть щедрым на похвалу, на поощрение учеников. Здесь нельзя быть скупым», - сказал Воробьев.

Он добавил, что нужно вдохновлять детей, а не называть их двоечниками.

«Кто-то не соображает в геометрии или химии, но великолепно пишет стихи или играет на гитаре. Искусство школ заключается еще в том, чтобы раскрыть талант», — подчеркнул губернатор.

Воробьев обратил внимание на важность поддержки школьников. По мнению губернатора, это полезно для ребенка и дает хороший результат.