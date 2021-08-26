РИАМО - 26 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность профессии педагога.

«Педагогика вообще - это высший пилотаж. Мне кажется, что каждая профессия сложна по-своему», - сказал Андрей Воробьев в эфире канала «360».

Ранее он рассказал, что власти стараются приглашать в регион высококлассных учителей и модернизировать школы, чтобы соответствовать современным требованиям и тенденциям.

В этом году школьные линейки в честь Дня знаний пройдут на открытом воздухе, на них будут соблюдать необходимые меры безопасности.